أثار رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، مالك منصة إكس «تويتر سابقا»، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو له وهو يسب على الهواء مباشرة الشركات التي أعلنت توقفها عن الإعلان بـ«إكس».

جاء ذلك في أول مقابلة لماسك مع وسائل الإعلام الرئيسية، الأربعاء، منذ منشوره المعادي للسامية على منصة أكس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اعتذر عما وصفه بأنه «أغبى» منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، وجه الملياردير الأمريكي انتقادًا لاذعًا للمعلنين الذين تركوا منصته بسبب تزايد معاداة السامية.

وقال ماسك في قمة نيويورك تايمز DealBookفي نيويورك: «لا أريدهم أن يعلنوا، إذا كان هناك من يبتزني بالإعلانات أو بالمال... هل هذا واضح؟ مرحبًا بوب، إذا كنت بين الحضور، فهذا ما أشعر به»، وذلك في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي تحدث في وقت سابق في القمة، الأربعاء.

ولم ترد ديزني على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ماسك.

ويذكر أن عددا من العلامات التجارية البارزة أوقفت إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس، هذا الشهر بعد احتضان ماسك العلني لنظرية المؤامرة المعادية للسامية التي يفضلها المتعصبون للبيض.