ظافر العابدين يشارك كمخرج وممثل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين بأكثر من صفة ووجه في فعاليات مهرجان البحر الأحمر، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة، مساء اليوم الخميس.

ويحتفي ظافر العابدين بالعرض العالمي الأول لفيلمه السعودي "إلى ابني" في مهرجان البحر الأحمر، ضمن قسم روائع عربية، يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر، والذي يتولى فيه مهمة الإخراج، في ثاني تجربة إخراجية له، بعد فيلم "غٌدوة"، والذي يشارك في بطولته كل من "إبراهيم الحساوي، سمر ششة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، آدم أبو سخا، إميليا فوكس، وآدم زهر"، كما يشارك في تأليف الفيلم مع صفاء المسعدي.

ومع اختلاف أدواره في فيلم "إلى ابني" كمخرج ومؤلف وممثل، يشارك ظافر في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بفيلم ثاني وهو فيلم "أنف وثلاث عيون" الذي يعرض أيضا ضمن قسم روائع عربية، في عرضه العالمي الأول، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس التي تحمل نفس الاسم وسبق تقديمها في فيلم لعب بطولته كل من "محمود ياسين، وماجدة، وميرفت أمين، ونجلاء فتحي"، وتم إنتاج عام 1972.

فيلم "أنف وثلاث عيون" نسخة 2023، من إخراج أمير رمسيس، سيناريو وحوار وائل حمدي، ويشارك في بطولته كل من "صبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وأمينة خليل"، وتدور أحداثه حول الدكتور "هاشم"، جراح التجميل ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة "روبا"، رغم أنها تصغره بـ25 عامًا.