اتحاد الكرة: أزمة الثلاثي المستبعد من المنتخب انتهت

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أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موقف الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات مع منتخب مصر بعد أزمة استبعادهم عن المشاركة في مباراة سيراليون.

اتحاد الكرة كان قد أعلن استبعاد فيتوريا 3 لاعبين من معسكر المنتخب قبل مواجهة سيراليون بسبب ما بدر منهم عقب نهاية مباراة جيبوتي بمخالفة القواعد.

وصرح إيهاب الكومي لقناة (MBC) مصر:" العقوبة اتحاد الكرة قام بإعلانها فور صدروها من المدير الفني فيتوريا وهو صاحب الرؤية الفنية في عودتهم لمعسكر المنتخب المقبل".

أضاف:" قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي كان يخص فقط مباراة سيراليون".

أكمل:" أعتقد أن فيتوريا كان يهدف من قراره توجيه رسالة لجميع اللاعبين بأهمية الالتزام بالقواعد والانضباط داخل معسكر المنتخب والرسالة وصلت بالفعل والأمر انتهى".

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال شهر نوفمبر الجاري بداية جيدة في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز في الجولة الأولى بالقاهرة على جيبوتي 5-0، والفوز في ليبيريا على منتخب سيراليون بنتيجة 2-0.