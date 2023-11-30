وزيرة الداخلية الألمانية تحذر من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في ألمانيا

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حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تزايد خطر وقوع هجمات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل والاعتقالات الأخيرة في ألمانيا.

وقالت فيزر لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية: "تشكل المنظمات الإرهابية الإسلامية، وكذلك الجناة الإسلاميون الأفراد، خطرا كبيرا في جميع الأوقات".

وأوضحت فيزر في تصريحات نشرت اليوم الخميس إن حرب غزة لها تأثير مباشر على الوضع الأمني.

وقالت: "لقد اتخذنا مثل هذا الإجراء الثابت ضد المشهد الإسلامي في الأسابيع الأخيرة لأننا نراقب عن كثب وضع التهديد المتغير".

وأغلقت الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية نحو 170 قناة على شبكة تليجرام وحدها "التي انتشرت معها دعاية بغيضة معادية للسامية وإسلامية"، حسبما قالت فيزر.

واعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء مراهقين اثنين يزعم أنهما ناقشا التخطيط لهجوم محتمل في ألمانيا في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا وفي ولاية براندنبورج شرقي البلاد.

ويقال إن الرجلين ناقشا خططا لتنفيذ هجوم على "الكفار" وحددا كنيسا وسوقا لعيد الميلاد كهدفين محتملين، وفقا لما ذكرته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحذرت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الأربعاء من أن خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة ضد أفراد ومؤسسات يهودية وإسرائيلية وكذلك ضد "الغرب" قد زاد بشكل كبير بسبب الحرب في غزة.