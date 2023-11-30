السعودية ترسل 14 سيارة إسعاف إلى قطاع غزة

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، عبور 14 سيارة إسعاف من منفذ رفح الحدودي في مصر إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن سيارات الإسعاف المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة هي من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها لقطاع غزة تباعًا.

ووفق الوكالة، تتضمن "سيارات الإسعاف" تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.