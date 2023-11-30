صحيفة عبرية: مقتل عميد المحكمة الحاخامية في عملية إطلاق النار بالقدس

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قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن الحاخام إليمالك واسرمان، الذي يشغل منصب عميد «المحكمة الحاخامية» في أشدود، قتل في عملية إطلاق النار بالقدس، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل ثلاثة مستوطنين وأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة؛ بينها شديدة الخطورة، بعملية إطلاق نار وقعت على مدخل مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن «فلسطينيين اثنين، فتحا النار داخل محطة انتظار للحافلات في شارع فايتسمان على مدخل القدس؛ فقتلا ثلاثة مستوطنين، وأصابا 7 بجراح منهم 5 في حال الخطر».

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن «المنفذين» كانا مسلحَّين ببندقيتي M16.

من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ «التحقيق الأولي لعملية القدس يشير إلى عملية مزدوجة تضمنت عمليتي دهس وإطلاق نار».

فيما أفادت القناة «12» الإسرائيلية، أنّ هذه العملية «الرابعة والقاسية التي نشهدها في القدس منذ بدء الحرب في غزة».