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مصر تتقدم مركزين في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر

محمد كمال
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 12:47 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 12:49 م

تقدم المنتخب الوطني مركزين ليحتل المركز رقم 33 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر.

وكان منتخب مصر قد فاز على كل من جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بتصفيات كأس العالم، وكان الشهر الماضي قد تواجد في المركز رقم 35 عالميا.

ويحتل المنتخب المصري المركز الرابع عربيا والخامس أفريقيا، فيما يتصدر المنتخب المغربي تصنيف المنتخبات الأفريقية بتواجده في المركز رقم 13.

ويأتي خلف المنتخب المغربي كل من السنغال وتونس والجزائر، فيما حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي ويأتي خلفه منتخب الفرنسي في المركز الثاني.

 


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