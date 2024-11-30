 ترامب يعتزم تعيين والد صهره في منصب سفير الولايات المتحدة بفرنسا - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2024 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ترامب يعتزم تعيين والد صهره في منصب سفير الولايات المتحدة بفرنسا

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 11:50 م

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيعين تشارلز كوشنر سفيرا للولايات المتحدة في فرنسا، موفرا منصبا دبلوماسيا رفيعا لوالد صهره، وهو مطور عقاري كان قد منح له عفوا في وقت سابق.

وقال ترامب في بيان اليوم السبت عبر شبكة "تروث سوشيال": "إنه رائد أعمال عظيم وفاعل خير ومفاوض بارع، سيكون مدافعا قويا عن مصالح بلادنا"، مضيفا: "سنعمل معا على تعزيز شراكتنا مع فرنسا، حليفتنا الأقدم وأحد أعظم حلفائنا!"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يُذكر أن تشارلز كوشنر هو والد جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب، إيفانكا، والذي شغل منصب مستشار رفيع المستوى خلال ولاية ترامب الأولى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك