يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء الدورة الخامسة عشرة له في العاصمة الإدارية الجديدة غدا الأحد والتى تستمر على مدى يومين، في خطوة تمثل تتويجاً لمسيرة من التعاون العربي المشترك في مجال الكهرباء، حيث سيتم الاحتفال بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق)، التي تُعد إنجازاً تاريخياً سيظل علامة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء يمثل خطوة واثقة نحو تحقيق التكامل في مجال الكهرباء العربي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لن تكون مجرد إطار قانوني، بل ستكون الأساس لبناء سوق كهرباء عربية متكاملة تعزز استقرار الإمدادات، وتخفض التكاليف، وتدعم الإستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يضع الدول العربية في مكانة متقدمة كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة على المستوى العالمي.

وأضاف المالكي أن المشروع التجريبي لدول المشرق العربي يعد اللبنة الأولى في تنفيذ السوق، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ويعزز السيادة في مجال الطاقة العربية.