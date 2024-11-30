 ساكا يقود تشكيل أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ساكا يقود تشكيل أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 6:46 م

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، مساء اليوم السبت، تشكيل آرسنال ضد وست هام يونايتد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

وتقام مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «لندن الأولمبي» معقل المطارق، مباراة وست هام ضد آرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ساكا يقود تشكيل آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد


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