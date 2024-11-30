القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عاجلة الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأنه هناك تنسيق وطيد بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عاجلة الليلة الماضية بشأن التطورات في سوريا.

وتتزامن هذه المباحثات مع إعلان المعارضة السورية المسلحة ضمن غرفة العمليات المشتركة لمعركة "ردع العدوان" سيطرتها على مطار حلب الدولي إلى جانب بلدات إستراتيجية في ريف حماة الشمالي، عقب السيطرة على 25 بلدة وقرية في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري

وكانت قوات الجيش السوري سيطرت على هذه البلدات تحت غطاء جوي روسي مكثف في عملية عسكرية موسعة في أغسطس عام 2019.