- الرئيس الأمريكي أعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي بالكامل

دعت الحكومة الفنزويلية إلى احترام مجالها الجوي "بشكل غير مشروط"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها سيتم إغلاقه بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الفنزويلية، السبت، أفاد أن المجال الجوي للبلاد محمي وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وأكد البيان، أن فنزويلا لن تقبل بأي "أوامر أو تهديدات أو تدخلات صادرة عن أي قوة أجنبية".

وأفاد بأن أي كيان غير المؤسسات الفنزويلية لا يملك سلطة التدخل في استخدام المجال الجوي للبلاد أو عرقلته أو فرض شروط عليه.

وأشار إلى تعليق الحكومة الأمريكية رحلات إعادة المهاجرين الفنزويليين، بشكل أحادي، مبينا أن هذه الرحلات تُنفَّذ في إطار خطة "العودة إلى الوطن" بهدف إعادة الفنزويليين إلى بلادهم بشكل منتظم أسبوعيا.

ولفت البيان الفنزويلي أيضا إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية تشكل تهديدًا لمنطقة الكاريبي ومنطقة شمال أمريكا الجنوبية.

ودعا المجتمع الدولي والدول ذات السيادة والأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف المعنية إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه التحركات.

وشدد على أن فنزويلا ستردّ على الممارسات التي ستستهدفها بكامل القوة التي يمنحها لها القانون الدولي و"روح شعبنا المناهضة للإمبريالية، بطريقة مشرّفة ومشروعة".

كما أكد أن فنزويلا ستواصل ممارسة سيادتها المحمية بالقانون الدولي على مجالها الجوي بشكل كامل.

والسبت، قال ترامب في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال" إنه "على جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي لفنزويلا وما حولها مغلقا بالكامل".

والخميس، أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تعليمات للقوات الجوية بـ"الجاهزية" تحسبا لأي هجوم محتمل من الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو، حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد لأي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.