انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر

انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، بحسب ما أظهره مسح رسمي اليوم الأحد، مما يؤكد التحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد على الرغم من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع قليلا إلى 2ر49 في نوفمبر من 49 في أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وجاء الانكماش متماشيا مع توقعات المحللين.

ومن المرجح أن يعني التخفيض في الرسوم الجمركية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات الصينية يمكن أن تكتسب قدرة تنافسية في السوق الأمريكية، ولكن قد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصادرات قد استعادت زخمها بعد الهدنة التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض رسومها الجمركية على البضائع الصينية بعد لقائه بالزعيم الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الصادرات والإنتاج الصيني.

ولا يزال التراجع المطول في سوق العقارات الصيني وانخفاض أسعار المنازل يضر بثقة المستهلك، وقد انخفضت الاستثمارات العقارية. كما أدت المنافسة السعرية الشديدة محلياً في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، إلى الضغط على العديد من الشركات.

وقال الاقتصاديون إن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل السياسات الحكومية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.

يشار إلى أن المسؤولين الصينيين حددوا هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5% للعام 2025 بأكمله. ونما الاقتصاد بنسبة 8ر4% في الربع الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.