خريطة فنية للقنوات الفضائية احتفالا بليلة رأس السنة

• لميس الحديدى وعمرو أديب يراهنان على عبدالباسط حمودة وأحمد سعد.. وعمر كمال يحقق رقمًا قياسيًا بـ 4 لقاءات تلفزيونية

• محمد رمضان يقلد أحمد زكى مع منى الشاذلى.. وإسعاد يونس تغرد بعيدًا عن الشعبى بحلقتين لمحمد حماقى

تحتفل القنوات الفضائية، الليلة، بالعام الميلاد الجديد، عبر خريطة استثنائية، تقدم خلالها سهرات غنائية متنوعة، وكان لافتا أن معظمها يراهن على نجوم الغناء الشعبى، باستثناء الفنانة إسعاد يونس، التى غردت منفردة تقريبا، باستضافتها الليلة وغدا، المطرب محمد حماقى فى سهرة فنية على قناة dmc، حيث يتحدث حماقى خلال اللقاء عن مسيرته الغنائية الممتدة لنحو 20 عاما، وتفاصيل التغيرات التى طرأت على حياته الشخصية والمهنية حتى الآن بعد دخول مجال الغناء.



كما يتحدث عن علاقته بوالده الراحل، وطفولته ونشأته، ويروى العديد من المواقف من حياته الشخصية والمهنية. وكذلك علاقته بنجوم الفن فى الوسط الغنائى، على رأسهم الفنان محمد منير، كما يقدم خلال اللقاء العديد من أغنياته، وتشاركه إسعاد يونس الغناء فى بعضها داخل الاستوديو.



وعلى شاشة mbc مصر، يستضيف الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية، الفنان أحمد سعد، وظهر «سعد» فى البرومو وهو يغنى بصحبة عمرو أديب أغنية وسع وسع وأغنية سكوت سكوت.



وعلى شاشة cbc، يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامية منى الشاذلى، حيث يقدم باقة متنوعة من أغنياته داخل الاستوديو، كما يقدم أغنيات واسكتشات مختلفة للعديد من النجوم الراحلين، وفى مقدمتهم الفنان أحمد زكى، وتذاع لأول مرة خلال اللقاء، الأغنية الجديدة لمحمد رمضان، والتى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ونجله الفنان محمد عدوية.



ويرد «رمضان» على الانتقادات التى وجهت له فى الآونة الأخيرة. كما يتحدث عن أعماله الفنية، وأزماته مع النجوم بسبب تصريحه الدائم بأنه «نمبر وان«، ويبدى حزنه على رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، ويروى كواليس ما حدث خلال تلك الأزمة المثيرة للجدل.



وعلى مستوى الأعمال الدرامية، يتحدث رمضان عن دورة فى مسلسله الجديد «جعفر العمدة»؛ الذى يخوض به فى السباق الرمضانى 2023، ويحكى مواقف طريفة حدثت له خلال الأعمال الدرامية والسينمائية التى خاضها مسبقًا.



أيضًا يشاركه خلال إحدى الفقرات أولاده «على وكنز»، ويخوضان معه العديد من التحديات والألعاب، وسط تفاعل كبير من الجمهور فى الاستوديو.



وفى برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، اختارت الإعلامية لميس الحديدى، أن تحتفل برأس السنة الجديدة، بسهرة غناء شعبى، مع الفنانين عبدالباسط حمودة، ومحمد رشاد وعمر كمال.



وخلال اللقاء، يتحدث عبدالباسط حمودة عن بدايته الفنية وأول ألبوم غنائى قدمه وكيف كان مشواره فى البدايات صعبًا، كما يتحدث عن أول أجر حصل عليه وهو ٢٥ قرشًا فى الفرح، وكيف كانت بداياته الفنية، خاصةً وأنه كان يغنى فى كورال خلف المطرب محمد عبدالمطلب فى بداياته الفنية.



يتطرق «حمودة» أيضا إلى كيف تأثر بالعزبى ورشدى وشفيق جلال، كذلك يتحدث عن قصة لحن أغنية «على قد الشوق» لعبدالحليم حافظ، وكيف كانت الألحان والأغانى الشعبية مصدرها الشارع وحكايات الناس وكيف كان ومازال الغناء الشعبى مؤثرًا وموجودًا رغم وجود المهرجانات.



يتحدث أيضا عن المهرجانات ويقول «إنها خلاص خلصت»، كما يتحدث عن قصه حبه لزوجته، فيما يظهر أبنائه كريم وماجد فى الحلقه ليغنيا معه أغنية من أشهر أغانيه وهى «ادينى قلبك»، كما يقدم عبدالباسط مجموعة كبيرة من اشهر المواويل، ويغنى «فات الميعاد» لأم كلثوم.



فى أول ديتو غنائى يجمعهما، يغنى محمد رشاد مع «حمودة» محموعة من الأغانى منها «على الرملة» لمحمد رشدى وأغنية «الجو هادى خالص» وأغنية «يعجبنى كلك»، وفى الحلقة أيضًا، يغنى رشاد أشهر أغانيه «بسكوتاية« وكذلك أغانيه الجديدة، كما يتحدث عن الغناء الشعبى وتأثر جيل الشباب بالأجيال الأكبر التى علمتهم الغناء الشعبى.



أما عمر كمال فكان مفاجأة الحلقة، حيث كان دخوله مفاجئًا لـ عبدالباسط حمودة خلال تسجيل الحلقة وتفاجئ بوجوده، كما شاركه الغناء بأغنية «ضيعنا»، حيث يتحدث عمر كمال عن أول لقاء جمعه بـ«حمودة» منذ سنوات وماذا قال له ونصيحته له، ويغنى أيضًا عمر محموعة من أجدد أغانيه.



حلقة لميس الحديدى لن تكون الظهور الوحيد لعمر كمال على الشاشة فى ليلة رأس السنة، حيث يظهر أيضا فى احتفالية قناة الحياة، مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامجه «واحد من الناس»، وذلك إلى جانب المطربة هدى، والساحر عزام، كما تذيع المحطة على مدار اليوم مجموعة من حفلات نجوم الغناء، منهم، كارول سماحة، وصابر الرباعى، ودينا الوديدى، ومدحت صالح، ونادية مصفى، وراغب علامة، وهانى عادل مع فرقة وسط البلد، ورامى عياس.



الظهور الثالث لعمر كمال، فى ليلة رأس السنة، سيكون على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، فى برنامج «حبر سرى» ويظهر معه فى نفس اللقاء الفنان أحمد شيبة.



وكشف البرومو، عن تصريحات لشيبة خلال اللقا، اسبتعد فيها الغناء بطريقة الراب، لكنه يبحث عن طريقة لمواكبة الموسيقى المعاصرة، كما تحدث عن ممارسته لعدد من المهن قبل الغناء؛ منها ميكانيكى وسمكرى ودهانات الدوكو وإصلاح أبواب السيارات.



أما الظهور الرابع لعمر كمال، فكان أول أمس الخميس، بمناسبة احتفالات رأس السنة أيضا مع الإعلامى شريف عامر على شاشة mbc مصر.



أما قناة النهار فتحتفل بليلة رأس السنة، بسهرة تلفزيونية، يشترك فى تقديمها من إعلاميين القناة، تامر أمين ودعاء فاروق وسهير جودة ومفيدة شيحة، وتتنوع بين فقرات الحصاد، والتاروت، بالإضافة إلى فقرة غنائية مع الفنان مصطفى شوقى، يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغنياته، كما تستضيف الإعلامية دعاء فاروق خلال السهرة والدتها، لتحتفل معها بالعام الجديد.



يذكر أن المطربة اللبنانية نانسى عجرم، خلال احتفالاات رأس السنة، أيضا ظهرت فى برنامج «سهرانين«، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على مدار يومى الخميس والجمعة عبر قناة ON، وتحدثت خلال اللقاء عن بداياتها فى مجال الغناء، وعلاقتها بمصر، وكيف أن شهرتها الحقيقية بدأت بالغناء فى مصر. كما تروى أبرز المواقف التى جمعتها بنجوم الفن خلال العمل، وتروى العديد من المواقف الطريفة من حياتها الشخصية، وعلاقتها ببناتها، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات فى الوسط الفنى.