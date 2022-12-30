مصرع زوجين إثر انقلاب دراجة نارية بالمنيا

لقي زوجان مصرعهما؛ إثر انقلاب دراجة بخارية على طريق الكورنيش، أمام محطة المياة بقرية كدوان مركز المنيا.



تم نقلهم لمشرحة مستشفى المنيا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام قرية كدوان أمام محطة المياه.



بالانتقال والفحص، تبين إنقلاب دراجة بخارية رقم: ن ر ب ١٣٦٩؛ ما أسفر عنها مصرع زوجين هما: يـوـف عبد السلام وزوجتـه، مقيمان بقرية طهنشا، وتم نقل الجثتين للمشرحة.



تم إزالة آثار الحادث لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وإيداع الجثث بالمشرحة وحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وعمل محضر تحريات المباحث حول الواقعة.