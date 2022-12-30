موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 68 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي دونيتسك بـ319 قذيفة من مختلف الأسلحة، موضحة أنه تم تسجيل 68 واقعة قصف من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة، كما تم تنفيذ 39 عملية قصف براجمات هيمارس الأمريكية ومدفعية من عيارات 155 و152 و122 مم، وتم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 152 و122 مم في اتجاه مقاطعة جورلوفسكي.

ولفتت إلى تعرض 6 مناطق سكنية إلى القصف الأوكراني وهي جورلوفكا، وياسينوفاتايا، وكشتانوفوي، ومينرالنويه، وماكيفكا، وألكساندروفكا.