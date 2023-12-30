كندا تنفي مزاعم إسرائيلية بدعمها لهجرة أهالي غزة

نفت كندا ما تداوله الإعلام الإسرائيلي من أن وزير الهجرة، مارك ميلر، صرّح خلال زيارته إلى تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى بلاده.

جاء ذلك على لسان جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية، خلال تصريح أدلى به لوكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة عنه قوله إن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

وأضاف، أن كندا ستطلق برنامجًا للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

ونفى ماكدونالد صحة ما تداوله الإعلام الإسرائيلي من أن وزير الهجرة الكندي صرح بدعم بلاده "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى كندا، مؤكدًا أن "هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها".