نجم مانشستر سيتي يخطط للرحيل الشتوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب مانشستر سيتي من خسارة أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تهميش دوره هذا الموسم.

الحديث عن الظهير الإنجليزي كايل ووكر الذي يلعب ضمن صفوف السيتي منذ انتقاله إليه من توتنهام هوتسبير عام 2017.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ووكر عازم على مغادرة ملعب الاتحاد في يناير/كانون الثاني المقبل، رغم ارتباطه بعقد حتى يونيو/حزيران 2026.

ويدرس الدولي الإنجليزي كافة الخيارات المتاحة أمامه، لتحديد وجهته المقبلة، رغم ارتباطه سابقا بالعودة إلى شيفيلد يونايتد، الذي بدأ معه مسيرته.

لكن هناك بعض الأندية الكبرى التي تستهدف التعاقد مع صاحب ال34 عاما، من بينها ميلان.

وقد يفضل ووكر تأجيل خطوة العودة إلى شيفيلد يونايتد حاليا، خاصة بعد هبوط الفريق من البريميرليج الموسم الماضي.

وشارك المدافع المخضرم في 17 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، فيما لم يشارك في 11 أخرى.