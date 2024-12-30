اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال ضمان حرية حركتها بجنوب لبنان

أعلنت مديرة مكتب الإعلام لليونيفيل كانديس أرديل، اليوم الأحد، إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم إمكانية ضمان سلامة عناصر حفظ السلام في محيط الطيبة جنوب لبنان، وأن الدوريات تتجنب السير في تلك المنطقة.

وأكدت أرديل أن سلامة جنود حفظ السلام "تشكل أولوية قصوى"، مشيرة إلى أنهم في اليونيفيل لن يقوموا بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري.

وذكّرت مسؤولة الإعلام في اليونيفيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتها في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.