تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، حيث يقيم المتعاملون احتمالات وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، رغم اقتراب نهاية المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران قبل مهاجمة منشآت البنية التحتية الإيرانية وبخاصة محطات الكهرباء والجسور إذا لم يتم فتح مضيق هرمز الذي تسيطر عليه طهران.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 20ر6 دولارا أي بنسبة 13ر0% إلى 90ر4685 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 661ر0 دولارا أي بنسبة 90ر0% إلى 540ر72 دولارا للأوقية تسليم يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه حرب الخليج أسبوعها السادس.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له تروث سوشيال في مطلع الأسبوع الحالي أن قادة إيران "الأوغاد المجانين سيعيشون في الجحيم" إذا لم يتم فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة البحرية، على حد وصفه.

كما كتب ترامب: "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران. لن يكون هناك مثيل له على الإطلاق!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم - فقط شاهدوا! الحمد لله".

من ناحيتها تجاهلت إيران تهديدات ترامب، حيث هدد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة وإسرائيل بأن "المنطقة بالكامل ستتحول إلى جحيم" في حالة أي تصعيد.

ووصل الجنرال علي عبد الله علي آبادي، قائد الجيش الإيراني، تهديدات ترامب بأنه "عمل غير متوازن وأحمق".

وفي الوقت الذي أثارت فيه تصريحات ترامب الغاضبة وإنذاره المليء بالشتائم مخاوف من اتساع نطاق الصراع، عملت باكستان ومصر وتركيا بتنسيق وثيق للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بمقدار 02ر0 نقطة إلى 01ر100 نقطة.