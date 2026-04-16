مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف للمدن الأوكرانية

أعلن مسئولون أوكرانيون، اليوم الخميس، مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء موجة واسعة من الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال الليل.

وتعرضت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية لقصف عنيف، إذ أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، سيرجي ليساك، مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين في عدة موجات من الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 45 آخرون جراء القصف.

وأضاف كليتشكو، أن من بين القتلى طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ مع تعرض المدينة لهجوم جديد.

وقال تيمور تكاتشينكو، المسئول العسكري في كييف، عبر تطبيق تليجرام، إن 18 شخصا أصيبوا أيضا.

وأفاد صحفيون من صحيفة "كييف إندبندنت"، بوقوع سلسلة انفجارات مع سقوط الصواريخ على المدينة على عدة موجات.

وقال تكاتشينكو، إن أضرارا لحقت بمبان سكنية وتجارية في عدد من الأحياء، حيث أنقذت خدمات الطوارئ طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني متضرر، ويخضع الطفل ووالدته للعلاج.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار والإصابات مع استمرار الهجمات حتى ساعات الصباح الباكر.

كما صدرت إنذارات بالغارات الجوية في مناطق أخرى.

وفي دنيبرو، لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 27 آخرون في هجوم بالصواريخ، حسبما أعلن الحاكم أولكسندر هانزا عبر منصة تليجرام.

وتدافع أوكرانيا، عن نفسها ضد العملية الروسية الشاملة منذ أكثر من أربع سنوات.

ومنذ بداية الحرب، شنت موسكو هجمات متكررة على مناطق بعيدة عن خط المواجهة، مستهدفة البنية التحتية المدنية أيضا.