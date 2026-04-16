مسئول لبناني: لا علم لدينا بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس عون ونتنياهو

قال مسئول لبناني رفيع المستوى لـ"رويترز"، إن بيروت لا علم لديها بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة بين "زعيمي البلدين".

وقالت وزيرة التكنولوجيا الإسرائيلية وعضو المجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، جيلا جامليل لإذاعة جيش الاحتلال إن نتنياهو سيتحدث اليوم الخميس إلى الرئيس عون.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أمس،: "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 43 عاما. سيحدث ذلك غدا".

وتأتي تصريحات ترامب غداة أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى عدم وجود اتفاق قريب لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل رغم تصريحات ترامب.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لم تطلب رسميا من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار المسئول إلى أن الرئيس ترامب سيرحب، وسيكون سعيدا برؤية نهاية القتال، كجزء من اتفاق بين إسرائيل ولبنان.