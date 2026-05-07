لياو مهدد بالرحيل عن ميلان وسط تراجع الأداء وخطط البيع المحتملة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مستقبل النجم البرتغالي رافائيل لياو داخل ميلان بات محل شك كبير، مع وجود احتمال لاستبعاده من التشكيل الأساسي ثم التفكير في بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، فإن إدارة ميلان بدأت تشعر بـ”الملل” من الانتظار الطويل لعودة لياو إلى مستواه المعهود، في ظل تذبذب أدائه خلال الموسم الحالي وعدم تقديمه التأثير المتوقع في المباريات.

ويعاني لياو من تراجع واضح في أرقامه التهديفية، حيث لم يسجل أي هدف منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا منذ مواجهة كريمونيزي في مارس الماضي، كما لم يتمكن من الوصول إلى حاجز الأهداف المزدوجة في الدوري الإيطالي، إذ توقف عند 9 أهداف فقط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، رغم مشاركته في مركز المهاجم ضمن خطة 3-5-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب ماسيميليانو أليجري قد يتجه إلى استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية في مواجهة أتالانتا المقبلة، في ظل تفوق أسماء أخرى في ترتيب الخيارات الهجومية مثل كريستيان بوليسيتش وسانتياجو خيمينيز.

كما أوضح التقرير أن سلوك اللاعب داخل الملعب وخارجه، بما في ذلك ردود فعله الأخيرة عند استبداله، لم يلقَ قبولًا داخل النادي، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه من الجماهير.

وفيما يتعلق بمستقبله، أكدت الصحيفة أن ميلان قد لا يكتفي بدراسة العروض المقدمة للياو، بل قد يشجع على بيعه خلال الصيف، رغم وجود شرط جزائي ضخم في عقده يبلغ 175 مليون يورو، إلا أن النادي لا يتوقع تفعيله.

وتشير التقديرات إلى أن عروضًا تتراوح بين 50 و60 مليون يورو قد تكون كافية لإقناع إدارة ميلان بالموافقة على رحيل النجم البرتغالي في نهاية الموسم.