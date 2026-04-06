قائد بالحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيـوني أقر فعليًّا بكسر موازين القوى

قال قائد القوة القوية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال مجيد موسوي، إن الاحتلال الإسرائيلي أقرّ فعليًّا بكسر موازين القوى.

ونقلت وكالة تسنيم عن موسوي قوله: «الكيان الصهيـوني بتركه وإهماله المستوطنات الشمالية قد أقرّ فعليًّا بكسر موازين القوى».

وأضاف: «لم ترد أنباء عن اعتراض أي صواريخ أثناء تعرض مصفاة حيفا ومحطات الطاقة والموانئ والسكك الحديدية لهجمات صاروخية ايرانية في الـ 24 الساعة الماضية».

وسبق أن أعلنت فرق الإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الاثنين، انتشال أربع جثث من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جراء استهدافه بصاروخ إيراني في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ تمكنت، بعد ساعات طويلة من عمليات البحث، من انتشال جثتي شخصين كانا عالقين تحت الأنقاض في موقع سقوط الصاروخ، وذلك بعد العثور في وقت سابق على جثتي شخصين آخرين كانا في عداد المفقودين.

وكان الصاروخ الإيراني - وهو صاروخ باليستي يزن نحو 450 كيلوجرامًا - وقد أصاب بشكل مباشر مبنى سكنيًا مكونًا من خمسة طوابق في المدينة، ما أدى إلى انهيار جزئي وأضرار جسيمة في الموقع.

