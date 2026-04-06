إبسكو تواصل النمو في 2025 وتتوسع في خدمات العمالة والتغذية والتوريدات

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للخدمات البترولية «إبسكو» اجتماعها لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2025، برئاسة صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وبحضور أحمد شحاتة، رئيس الشركة، وعدد من قيادات وزارة البترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض أحمد شحاتة نتائج أعمال الشركة، مشيرًا إلى تحقيق «إبسكو» نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ حجم أعمال نشاط توريد العمالة الفنية وغير الفنية نحو 8.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بعام 2024.

كما سجل نشاط التغذية حجم أعمال بلغ 4 مليارات جنيه، لخدمة 21 شركة بقطاع البترول، محققًا نموًا بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص نشاط التوريدات المتنوعة، أوضح أن الشركة قدمت خدماتها لـ38 شركة بإجمالي 390 مليون جنيه، بزيادة 9% عن الموازنة و28% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنوع مصادر الدخل وتوسع قاعدة العملاء.

وأكد رئيس الشركة استمرار «إبسكو» في تقديم خدماتها المتخصصة لدعم أنشطة حماية البيئة، حيث بلغ حجم أعمال معالجة المياه الملوثة بحقول بورسعيد، من خلال محطة المعالجة التابعة للشركة بغرب بورسعيد، نحو 95 مليون جنيه خلال عام 2025، بزيادة 16% عن العام السابق.

كما أشار إلى تقديم خدمات النقل لـ16 شركة بقطاع البترول، بإجمالي أعمال يُقدر بنحو 70 مليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.

وفي إطار استراتيجية وزارة البترول لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة خدمات التغذية، أوضح أن الشركة توسعت في هذا النشاط لتعويض خروج بعض الشركات الخاصة من السوق نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن «إبسكو» تقدم حاليًا خدمات التغذية لـ18 شركة، من بينها 9 شركات بنظام التشغيل الذاتي، بإجمالي نحو 6 آلاف عامل يوميًا، وذلك من خلال منظومة إمداد متكاملة.