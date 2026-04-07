هيئة البث العبرية: إسرائيل تستعد للتصعيد ضد إيران عقب انتهاء مهلة ترامب

تستعد إسرائيل لتصعيد كبير فور انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي ترامب، لإيران من أجل فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، وفقا لما نشره إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه بأن التقديرات في إسرائيل تتمحور في أن يتجه الرئيس الأمريكي لتصعيد الهجمات بعد انتهاء مهلته لإيران، غدا الثلاثاء.

وأضاف: "تستعد إسرائيل لشن هجمات مشتركة وكبيرة مع الولايات المتحدة على إيران، مع تركيز الهجمات على البنى التحتية الوطنية الإيرانية".

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن "ثمة مخاوف في إسرائيل من أن يقرر ترامب وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة" من المهلة.

وقال: "نحن على أهبة الاستعداد لتصعيد كبير في إيران فور انتهاء المهلة، وننتظر موافقة الأمريكيين".

كذلك، نقلت الهيئة عن مسئولين إسرائيليين لم تسمهم أن "إسرائيل تنتظر نهاية مهلة ترامب. وتتوقع ضوءا أخضر لشن هجمات على أهداف تتعلق بالطاقة والبنى التحتية في إيران".

وبحسب هيئة البث، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من مساء الاثنين، اجتماعا أمنيا محدودا مع كبار المسئولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبحث مسألة التصعيد ضد إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.