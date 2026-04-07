استهداف مطار أرومية الإيراني بهجمات أمريكية إسرائيلية

أعلنت إيران أن مطار أرومية وعدة مواقع أخرى شمال غرب البلاد، تعرضت لهجوم بصواريخ أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، حامد صفري الاثنين.

وأكد صفري استهداف مطار أرومية وبعض النقاط الأخرى بصواريخ أمريكية إسرائيلية.

ولم يقدّم صفري معلومات حول حجم الأضرار المادية، لكنه أشار إلى أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى المنطقة عقب الهجوم.

من جهة أخرى، أفادت محافظة خوزستان في بيان أن شركتين لبناء السفن في مدينة خرمشهر تعرضتا مرة أخرى لهجوم جوي.

وأشار إلى أن سحب الدخان نتيجة القصف، غطّت مدينة خرمشهر نتيجة الهجمات، في حين تم التأكيد على عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.