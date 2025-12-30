ترامب يُحذِّر إيران من إعادة بناء برنامجها النووي بينما يجري محادثات مع نتنياهو

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الاثنين، من إعادة بناء برنامجها النووي ، بينما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منزله في فلوريدا لإجراء محادثات موسعة.

وجاء التحذير بعد أن أصر ترامب على أن قدرات طهران النووية قد "دُمِّرت تمامًا وكليًا" من خلال الضربات الأمريكية على مواقع تخصيب نووي رئيسية في يونيو الماضي.

ولكن أعرب مسؤولون إسرائيليون في وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين أثناء استقباله نتنياهو في مقر إقامته في مارالاجو: "الآن أسمع أن إيران تحاول البناء مرة أخرى... وإذا كانوا يفعلون ذلك، فسيتعين علينا ضربهم. سنضربهم وسنُسقِطهم بقوة. لكن نأمل ألا يحدث ذلك."

وأصرت إيران على أنها لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، في محاولة أن تظهر للغرب أنها لا تزال منفتحة على مفاوضات محتملة حول برنامجها النووي.

ولكن من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب الحاجة إلى اتخاذ إجراء عسكري جديد محتمل ضد طهران بعد أشهر فقط من شن حرب استمرت 12 يومًا على إيران.

وانتقد ترامب إيران مجددًا لعدم عقدها إتفاق لإيقاف برنامجها النووي بالكامل قبل شن الضربات الأمريكية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب: "إنهم يتمنون لو أنهم أبرموا ذلك الاتفاق."

كما تأتي زيارة نتنياهو في لحظة حرجة أخرى في غزة بينما يسعى ترامب لخلق زخم جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة، والذي يواجه خطر الوصول إلى طريق مسدود قبل دخول المرحلة الثانية المعقدة من الاتفاق.

وقال ترامب، وبجانبه نتنياهو، إنه يريد الوصول إلى المرحلة الثانية "في أسرع وقت ممكن".

لكنه أضاف: "يجب أن يتم نزع سلاح حماس."

وقبل محادثاته مع ترامب، التقى نتنياهو بشكل منفصل مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث.