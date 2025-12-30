كييف: إسقاط صاروخ باليستي و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخ باليستي واحد و52 من أصل 60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين طراز إسكندر-إم تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم، ومنطقة فورونيج، بالإضافة إلى 60 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل، بريانسك، كورسك، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأكد البيان، صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخ باليستي واحد و52 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و206 آلاف و910 جنود، من بينهم 1220 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11477 دبابة، و23841 مركبة قتالية مدرعة، و35589 نظام مدفعية، و1582 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1264 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و96932 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و72010 من المركبات وخزانات الوقود، و4031 من وحدات المعدات الخاصة.