أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب مصر الأوليمبي.

وتحدث كلوب عن موقفه من مشاركة صلاح بالأولمبياد في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الأنفيلد:"لم يتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد، وسوف أتحدث معه".

وأضاف:"لم يتخذ قرارا من الطرفين. أتمنى أن يكون لدينا فريق كامل في فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكن هذا لن يحدث بسبب أمور مختلفة".

وواصل:" الأولمبياد شيء رائع لكنه لن يكون رائعًا بالنسبة لنا بسبب غياب أحد لاعبينا، وأتمنى أن يكن لدينا فريقنا كاملا في استعدادات الموسم الجديد".

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد أكد خلال الفترة الماضية أن صلاح على رأس القائمة التي وضعها في الحسبان للانضمام للمنتخب من الثلاثة الكبار.