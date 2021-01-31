عضو بالكونجرس الأمريكي يصاب بكورونا بعد التطعيم

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية قالت بأن عضو مجلس النواب الأمريكي ستيفن لينش أصيب بفيروس كورونا بعد تطعيمه باللقاح ضد كوفيد-19.

وذكرت الشبكة، أن لينش أجرى الاختبار يوم الجمعة الماضية، وكانت النتيجة إيجابية، قبل ذلك بوقت قصير، أصيب أحد العاملين معه بالفيروس.

ولم تظهر أعراض مرض كوفيد لدى لينش، لكنه رغم ذلك أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي، والقيام بواجباته عن بعد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونوهت الشبكة، بأنه تم تطعيم عضو الكونجرس المذكور بالجرعة الثانية من لقاح شركتي "فايزر-بيونتيك"، قبل تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير.

وتؤكد الشبكة الأمريكية، أن التطعيم يقي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، ولكن ليس بالضرورة من العدوى نفسها.