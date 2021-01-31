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31 يناير.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 11:03 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الأحد.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه.
البطاطس من 1 إلى 2.1 جنيه.
البصل من 3 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 1.75 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيهات.
اليوسفي من 2.5 الي 5 جنيهات
الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 4 إلى 8 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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