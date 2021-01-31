استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الأحد.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه.

البطاطس من 1 إلى 2.1 جنيه.

البصل من 3 إلى 5 جنيهات.

الكوسة من 1.75 إلى 4 جنيهات.

الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيهات.

اليوسفي من 2.5 الي 5 جنيهات

الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.

جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

الرمان من 4 إلى 8 جنيهات.

تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.