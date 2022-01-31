واشنطن لمجلس الأمن: الحشد الروسي على حدود أوكرانيا هو الأكبر منذ عقود

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا هو الأكبر في أوروبا منذ عقود، في إشارة إلى القوات الروسية التي تعتبرها الولايات المتحدة جزءا من قوات غزو مخطط له.



وقالت جرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت لمناقشة التهديد المزعوم لأوكرانيا: "هذا هو أكبر، اسمعوني بوضوح، حشد للقوات في أوروبا منذ عقود".



وتابعت أن "مجلس الأمن الدولي لديه مسؤولية للتعامل بشكل كامل مع هذه القضية وإرسال رسالة واضحة إلى موسكو تحث روسيا على استبعاد أي استخدام للقوة العسكرية والاستمرار في التعامل الدبلوماسي".



وبذلت روسيا جهودا في اللحظة الأخيرة لإلغاء الاجتماع عندما بدأ، إلا أن 10 أعضاء من أعضاء المجلس الـ15 صوتوا لصالح استمرار الاجتماع، وهو عدد كاف، ولا تستطيع دولة تتمتع بحق النقض، مثل روسيا، أن تعرقل عمليات التصويت الإجرائية.