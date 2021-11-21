غيوم ورياح باردة وأمطار بأنحاء متفرقة في الشرقية

تسود حالة من الطقس المتقلب قرى ومدن محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، إذ شهدت المحافظة انخفاض في دراجات الحرارة يصاحبه غيوم ورياح باردة مع هطول أمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة في فترات متقطعة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة؛ لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، موضحًا أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية راجعت مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وجرى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددًا على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه للتعامل فور سقوط الأمطار، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع الترع والمصارف المائية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أصدرت بيانًا توقعت خلاله أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يُصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية على مناطق متفرقة، إذ تبدأ الأمطار متوسطة وتزيد شدتها بتقدم ساعات النهار.