جاءت نتيجة اختبار رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن سلبية بالنسبة لاحتمال إصابتها بكوفيد-19 بعد اعتبارها مخالطة قريبة لحالة على متن رحلة داخلية.

أفاد المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية، الاثنين، بأنه لا يزال مطلوبا منها التزام العزل حتى نهاية الثلاثاء "أو كما تنصح الصحة العامة"، وأن أرديرن سترأس اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء عن بعد، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ويوم السبت، أعلنت أرديرن أنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بكورونا خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد في 22 يناير، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.