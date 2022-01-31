 سفيرة أوكرنيا لدى واشنطن: روسيا لن تتوقف لو قررت غزو بلادي - بوابة الشروق
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سفيرة أوكرنيا لدى واشنطن: روسيا لن تتوقف لو قررت غزو بلادي

الجيش الروسي
الجيش الروسي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 6:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 6:20 ص

 حذرت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا من أن روسيا قد لا تتوقف إذا ما قررت غزو بلادها.
وقال ماركاروفا -في تصريحات- إن "السبب وراء هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لأنه يريد أوكرانيا، لكن السبب الحقيقي هو أن أوكرانيا اختارت أن تكون ديمقراطية ولديها طموحات بدخول الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
ونبَّهت السفيرة الأوكرانية إلى أنه "لن يكون هناك أمل في أن يصبح العالم آمنًا إذا ما تعرضت أوكرانيا لهجمات روسيا"، مؤكدة: "لا نريد أن نصبح جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق أو الامبراطورية الروسية أو الاتحاد الروسي، وإنما أن تكون لنا سيادتنا واستقلالنا".

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