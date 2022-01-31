الخارجية الروسية: اتصال هاتفي مرتقب بين لافروف وبلينكن غدا

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيجريان محادثة هاتفية غدا الثلاثاء، قائلة إنه "لم يتم التخطيط لعقد لقاء وجها لوجه".

وفي سياق تعليقها على تصريح نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، ذكرت زاخاروفا، في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، أنه "لم يتم التخطيط لعقد لقاء وجها لوجه بين لافروف وبلينكن يوم الثلاثاء بل محادثة هاتفية".

وكانت نولاند قد أشارت في تصريحات صحفية أمس إلى أن أحد المؤشرات على اهتمام روسيا بالحوار بشأن ردود فعل واشنطن على اقتراح ضمان الأمن الأوروبي، هو حقيقة أن "بلينكن ولافروف من المرجح أن يجريان محادثة الأسبوع المقبل".