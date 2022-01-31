مدير تعليم الجيزة يتفقد كنترول العمرانية للشهادة الإعدادية

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العمل بكنترول ولجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية إدارة العمرانية التعليمية، ومقرها مدرسة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبد العزيز علي فرج.

واطمأن سلومة على انتظام العمل بلجان التصحيح، وتم المرور على لجنة التقدير وتشجيع العاملين وحثهم علي الدقة في التصحيح، موجها بضرورة مراعاة كل المعايير من الشفافية والدقة والحرص على مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملا، وتحاور مع مقدروا الدراجات حول مشاكلهم وسرعة صرف مستحقات تقدير الدرجات.

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات نصف العام حتى الخميس 3 فبراير، وشدد سلومة على منع دخول الموبايل للجان وتوفير الراحة للطلاب.