من هو طاليس ولماذا اتهم بالإساءة للمرأة المغربية؟

تصدر اسم النجم الكوميدي المغربي "عبد العالي لمهر"، المعروف بـ"طاليس"، مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد اتهامه "بالإساءة" للمرأة المغربية.

وجاء ذلك بعد وصلة فكاهية قدمها طاليس خلال حفل تكريم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولاعبيه نظير إنجازهم بكأس العالم قطر 2022، وبحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، ووزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، إلى جانب اللاعب يحيى جبران، ويحيى عطية الله، ورضى التكناوتي، بالإضافة إلى فعاليات رياضية أخرى.

وفي فقرة كان من المفترض أن تكون فكاهية، أدلى عبد العالي لمهر بتصريحات مهينة، إذ تطرق للحديث عن "المشجعات المغربيات خلال كأس العالم مستخدما عبارات تحط من قيمة المرأة وتحرض على التحرش".

سناء عكرود