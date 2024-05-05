إصابة قيادي سوري في حزب الله اللبناني بانفجار في الحسكة

أصيب قيادي سوري في "حزب الله" اللبناني، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في المربع الأمني التابع للنظام في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن القيادي يدعى الحاج إياد الصالح أصيب بجراح خطرة أدت لبتر قدميه، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن المستهدف يدعي أنه ممثل حزب الله اللبناني وإيران في المنطقة.

وأضاف المرصد، أنه نجم عن الانفجار احتراق السيارة وتوجه عدد من المدنيين لإخماد النيران، وسط حالة استنفار لقوات النظام.