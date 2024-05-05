الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 474 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى القوات الروسية، منذ بداية الحرب بين البلدين قبل عامين، إلى نحو 474 ألفا و260 جنديا، بينهم 860 جنديا قتلوا أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، أن قواتها دمرت خلال الحرب 7375 دبابة روسية، منها 9 دبابات أمس /السبت/، و14179 مركبة قتالية مدرعة، و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و790 من أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت البيان إلى أنه جرى أيضا تدمير 349 طائرة، و325 مروحية، و9636 طائرة مسيرة، و2147 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16418 من المركبات وخزانات الوقود، و2002 من وحدات المعدات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.