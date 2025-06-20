نقل المهاجرين إلى مقرات المنظمة الدولية للهجرة حسب متحدث بوزارة الداخلية

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، إزالة مخيم لمهاجرين غير نظاميين يؤوي 1500 شخص بمنطقة العامرة في محافظة صفاقس، جنوب البلاد.جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية حسام الدين الجبابلي، أدلى بها لإذاعة "موزاييك" (خاصة).وأفاد الجبابلي بأنه "تم اليوم الجمعة، إزالة مخيم مهاجرين غير نظاميين في صفاقس، يعرف بمخيم العشي، يضم حوالي 1500 مهاجر".وقال إن العملية نفذت من قبل فرق أمنية مشتركة، وهي الخامسة المعنية بإزالة المخيمات منذ بدء هذه الإزالات في 4 أبريل الماضي.وأشار إلى أنه تم نقل المهاجرين غير النظاميين عبر حافلات إلى مقرات المنظمة الدولية للهجرة، حسب المصدر ذاته.وفي السياق، نوه الجبابلي بأنه "تم تسجيل انخفاض كبير في عدد المهاجرين (غير النظامين) المتوافدين على تونس في محاولة إلى الوصول للسواحل الإيطالية".واعتبر أن بلاده "أصبحت مرجعية في العالم في كيفية التصدي إلى الهجرة غير النظامية"، على حد تعبيره.ومطلع أبريل الماضي، أعلنت السلطات التونسية بدء عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.وأفاد الجبابلي، في تصريحات إعلامية، آنذاك، بأن "عملية إخلاء المخيمات بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص".ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.وفي 26 مارس الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.وفي 23 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.