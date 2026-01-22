بوتين ينأى بنفسه عن خلاف جرينلاند ويعلق على مجلس سلام غزة

نأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه عن الخلاف حول جزيرة جرينلاند بين الولايات المتحدة والدنمارك ودول أوروبية أخرى خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في موسكو يوم الأربعاء.

وقال بوتين: "هذا لا يخصنا بالتأكيد"، مضيفا أن على الولايات المتحدة والدنمارك حل المسألة بينهما بأنفسهما، بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن رغبته في أن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند، التابعة للدنمارك، بدعوى إحباط "تهديدات" لبلاده.

وأوضح بوتين أيضا أن روسيا لديها خبرة في بيع أراض في القطب الشمالي للولايات المتحدة، مستذكرا أن الإمبراطورية الروسية باعت شبه جزيرة ألاسكا بمبلغ 2ر7 مليون دولار عام 1863. وقال بوتين: "بالأسعار الحالية، ومع احتساب التضخم على مدى العقود، تعادل هذه القيمة نحو 158 مليون دولار".

وأضاف أن النزاع بين الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن جرينلاند يناسب موسكو، لأنه يزيد من إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا، في الوقت الذي يواصل فيه الكرملين حربه على الدولة المجاورة.

كما ترى موسكو أن مبررات ترامب بأن الجزيرة القطبية ضرورية لأسباب أمنية تشكل تبريرا لأعمالها العدوانية على الأراضي، مثل ضم القرم غير القانوني في 2014.

مجلس ترمب للسلام في غزة

وتعليقا على قضية دولية أخرى، وهي مجلس السلام الذي أنشأه ترامب لغزة، قال بوتين إن روسيا مستعدة لدفع رسوم العضوية البالغة مليار دولار لهذا الكيان، ولكن فقط من الأموال المجمدة بالفعل في الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: "بالمناسبة، يمكن أيضا استخدام الأموال المتبقية من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة لاستعادة الأراضي المتضررة جراء القتال بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد بوتين مجددا على الاجتماع المخطط له مع المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف.