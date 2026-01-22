دويتشه بورصة تعرض 5 مليارات يورو للاستحواذ على منصة استثمارية في صفقة تاريخية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت شركة تشغيل البورصة الألمانية "دويتشه بورصة" مبلغ 3ر5 مليار يورو (1ر6 مليار دولار) للاستحواذ على منصة الصناديق الاستثمارية "أولفاندز"، في ما سيكون أكبر استحواذ في تاريخ الشركة.

وقالت الشركة المدرجة في مؤشر "دي إيه إكس" إن بورصة دويتشه تعرض على مساهمي أوفاندز 80ر8 يورو للسهم الواحد، منها 6 يورو نقدا والباقي على شكل أسهم الشركة وتوزيع نقدي، ليصل إجمالي العرض إلى 3ر5 مليار يورو.

وتقدم منصة "أولفاندز" لمديري وباعة صناديق الاستثمار أنظمة للتداول والتنفيذ، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات وخدمات الامتثال.