مصدر في حماس: نتنياهو يحاول جاهدا إفشال جهود التهدئة رغم التنازلات التي قدمناها

قال مصدر مسئول في حركة حماس، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل جاهدا على إفشال جهود التهدئة المبذولة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف المصدر في حماس، اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "رغم كل التنازلات والروح الإيجابية التي تعاملنا بها مع ملف التهدئة في غزة، ما زال نتنياهو يصر على إفشالها خشية على منصبه وكرسيه السياسي في إسرائيل".

وأضاف المصدر: "طوال الوقت يحاول نتنياهو كسب الوقت وتأخير وقف الحرب الشرسة على شعبنا الفلسطيني بغزة ليس لتحقيق نصر شامل كما يدعي ولكن ليحمي نفسه من النفي السياسي بإسرائيل".

ونوه المصدر، إلى أن حماس تتفاوض حاليا على النقاط الفنية من تنفيذ أي اتفاق مع إسرائيل بدءا من وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين الفلسطينيين واعادة إعمار قطاع غزة.

وحسب المصدر، حصلت حماس على العديد من الاستفسارات بشأن المواضيع العالقة والتي تحدد مصير مستقبل قطاع غزة وآلية التعامل معه، إلا أن هناك تفاصيل أخرى ما زالت المناقشات تدور حولها، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وقال:"نحن أمام ساعات حاسمة ولكن الكرة حاليا في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها الذي لا يهمه سوى مصلحته الشخصية فقط لا غير، دون أن يكترث لمصير الرهائن الموجودين في قطاع غزة".

وتستضيف مصر وفد حماس، الذي وصل إلى القاهرة أمس؛ لاستكمال المباحثات بشأن التوصل لصفقة بين الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة منذ 2007 وبين إسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من حرب شرسة بين الطرفين.