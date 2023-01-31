 غدا.. انقطاع المياه بعدد من شوارع مدينة إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
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غدا.. انقطاع المياه بعدد من شوارع مدينة إسنا بالأقصر

تعبيرية
تعبيرية
كتب- محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 9:11 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه بمناطق شارع البحر وشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا غدٱ الأربعاء من الساعة 10 مساء حتى 6 صباح الخميس.

وأوضحت الشركة أن انقطاع الخدمة يعود لإجراء أعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسي بمنطقة شارع أحمد عرابي.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125، 0952282406، 0952284116، 01147999752.

وأكدت أنها بصدد توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارئ.

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