الرابطة العالمية للاعبي التنس ترفض اتخاذ أي إجراء ضد زفيريف بسبب العنف المنزلي

قررت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عدم اتخاذ أي إجراء تجاه ألكسندر زفيريف بعد أن كشفت التحقيقات التي استمرت لـ15 شهرا المتعلقة بمزاعم ارتكابه لعنف منزلي، عدم وجود أدلة كافية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الألماني زفيريف، المصنف الـ14 على العالم، اتُهم بالعنف المنزلي من قبل صديقته السابقة، أوليا شارابوفا، في عام 2020.

وبدأ تحقيق مستقل في أكتوبر 2021، والذي ركز على الانتهاكات المزعومة في بطولة شنغهاي 2019، إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بالإضافة لأماكن أخرى، من بينها موناكو، ونيويورك، وجنيف.

ومع ذلك، لم يتم إثبات هذه المزاعم وكنتيجة لذلك لن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي من قبل الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وفقا لما أعلنته الهيئة الحاكمة اليوم الثلاثاء.

وقال ماسيمو كالفيلي الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان :"خطورة وتعقيد هذه المزاعم تتطلب عملية تحقيق شاملة وموارد ضخمة".

وأضاف :"تطلب هذا الامر منا أيضا اللجوء إلى محققين متخصصين، وكان هذا أمر جديدا على الرابطة".

وأردف :"في النهاية نعتقد أن العملية الشاملة كانت ضرورية للوصول لحكم مستنير".

وأكد :" وأظهر لنا هذا الأمر أننا يجب أن نكون أكثر استجابة فيما يتعلق بمسائل الحماية. هذا هو السبب الذي جعلنا نخطو في هذا الاتجاه، ومازال ينتظرنا المزيد من العمل الهام".

وشارك زفيريف، الذي صعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي العام الماضي، في بطولة واحدة منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل أمام الإسباني رافاييل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت في يونيو الماضي.

وخسر زفيريف في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام مايكل موه في وقت سابق من هذا الشهر.