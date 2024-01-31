جد الطفلة هند المحاصرة بدبابات الاحتلال يناشد الرئيس السيسي: رجاء تدخل لإنقاذها

ناشد بهاء حمادة، جد الطفلة هند رجب المحاصرة بدبابات الاحتلال في مدينة غزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنقاذ الطفلة ومساعدتها إذا كانت على قيد الحياة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء: «يا سيادة الريس إحنا عائلة مكلومة استشهد منها 6 أفراد، أب وأولاده الأربعة تم محوهم من السجل المدني، رجاء سيادة الرئيس تدخل في هذا الموضوع».



وأكد أن حفيدته مرعوبة من حصار دبابات الاحتلال لها في المدينة، قائلًا إن عمرها لا يتجاوز 6 أعوام، ومحاصرة لأكثر من 60 ساعة بين الجثث والكلاب الضالة في البرد القارس، ودون طعام أو ماء.



وأوضح أن التواصل مع الطفلة استمر حتى الخامسة من مساء أمس الأول الاثنين، موضحًا أن الهلال الأحمر الفلسطيني أرسل سيارة إسعاف لإنقاذها في حدود الخامسة والنصف.



وذكر أن «نفاد بطارية شحن الهاتف الذي تملكه الطفلة أدى إلى انقطاع الاتصال معها منذ السادسة من مساء أمس الأول»، قائلا إن الاتصال انقطع أيضًا مع الطاقم الطبي الذي توجه لإنقاذها.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس الأول الطفلة هند، داخل سيارة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.



وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقيت هي محاصرة داخلها.