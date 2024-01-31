واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مالية تابعة لإيران وحزب الله

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن فرضت الأربعاء، عقوبات على ثلاث كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا؛ لتقديم «الدعم المالي المهم» إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه الكيانات «ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الأولية الإيرانية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

والاثنين الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان إجراءات مشتركة ضد الأفراد الذين استهدفوا المنشقين الإيرانيين ونشطاء المعارضة باغتيالهم بتوجيه من إيران.

وفرضت بريطانيا عقوبات على «7 أفراد وكيان واحد مرتبطين بإيران لتورطهم المزعوم في أنشطة عدائية».

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات فرضت على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أحد القيادات لتورطهم في «أنشطة عدائية» من قبل الحكومة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت الحكومة البريطانية أن النشاط تضمن التهديد أو التخطيط أو تنفيذ هجمات، بما في ذلك الاغتيالات، في دول أخرى غير إيران، بما في ذلك المملكة المتحدة.

والمسئولون الإيرانيون الخاضعون للعقوبات هم أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري، والتي قال تحقيق أجرته قناة ITV في بريطانيا إنها متورطة في مؤامرات لاغتيال مذيعين تلفزيونيين من قناة إيران الدولية الإخبارية في المملكة المتحدة.