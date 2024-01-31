ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان في ديسمبر بنسبة 1ر2% على أساس سنوي

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء نمو مبيعات التجزئة في اليابان الشهر الماضي بنسبة 1ر2% ، على أساس سنوي، إلى 515ر15 تريليون ين (96ر104 مليار دولار).
كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 7ر4% الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 4ر5% في الشهر السابق عليه.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 9ر2% شهريا.
وزادت المبيعات التجارية في اليابان الشهر الماضي بنسبة 4ر0% سنويا وبنسبة 6ر0% شهريا، إلى 106ر55 تريليون ين، في حين تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 2ر0% سنويا وزادت بنسبة 3ر2% شهريا إلى 591ر39 تريليون ين.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي زادت مبيعات التجزئة بنسبة 8ر3% سنويا في حين تراجع بنسبة 7ر1% عن الربع الثالث من العام إلى 989ر42 تريليون ين.
وزادت المبيعات خلال العام الماضي ككل بنسبة 6ر5% إلى 996ر162 تريليون ين.